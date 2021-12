ÜLE KÕIGE häirib mind jõulude ajal see, et siis on justnagu kohustus olla õnnelik. Kohustus naeratada, tunda rõõmu millestki, mille tõeline tähendus on meil juba ammu ununenud. Ja on kohustus teha ka nägusid, sest tegelikult ei pruugi mõnigi meist üldse nii tunda, nagu oodatakse.