Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Triin Tumala sõnul on nii suure koguse kanepi kasvatamine ja omamine Viljandimaal ebatavaline. "Politsei sai korteri ja kinnistu läbiotsimisel kätte kokku umbes 4 kilogrammi kanepit, mille väärtus ebaseaduslikul edasimüümisel küündiks kindlasti üle 50 000 euro. Kogutud tõendite põhjal ilmnes, et vähemalt 50 grammi kanepit müüs süüdistatav ka edasi, kuid ei ole eluliselt usutav, et nii suure koguse puhul kasvatas isik ainet vaid enda tarbeks ning tal ei olnud plaanis läbiotsimisel äravõetud ainet edasi müüa," ütles Tumala.