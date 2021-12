Tellijale

Bussijaama parklas müüs enne pühi Tõnukülas asuva Tagametsa talu kuuski Andres Naar. Tema valikusse olid jäänud ainult mõned väikesed puud, mida viimased ostjad ka hindavalt silmitsesid. Müük algab juba nädalaid enne jõule ning traditsioon, et kuusk tuuakse tuppa 24. detsembril ning viiakse kolmekuningapäeval välja, on ammu ununenud. Naari kinnitusel on tema üks väheseid müüjaid, kes tõesti ka jõululaupäeva hommikul kuuski müügiks pakuvad, aga hiljemalt kella üheks pärastlõunal pakitakse kaup kokku ning minnakse koju pühi pidama. Kes hiljaks jääb, see ilma jääb.

Aastaid kuuski müünud Naar pajatas, et hoolimata majanduslikult ärevatest aegadest ja suurtest elektriarvetest ei ole kasinus jõulueelarveni jõudnud ning nii head minekut, kui on olnud tänavu kuuskedel, on harva ette tulnud. "Täpseid arve on keeruline öelda ja ega ma tohigi, aga paarkümmend protsenti oli müük parem kui eelmisel aastal," sõnas Naar.