Transpordiamet hoiatab: teed on talvised ja jõululaupäeva öösel sajab palju lund

Randmaa lisas, et jõulude ajal tuleb ette kolonnis liiklemist: linnad voolavad tühjaks ning teedel on sõidukeid palju. "Seda tähtsam on hoida pikivahet ja vältida tarbetuid möödasõite, sest talvistes oludes muutub see niigi ohtlik manööver veel ohtlikumaks," toonitas Randmaa.