Viljandis valiti maakonna parimaid ning kohe kerkis sotsiaalmeedias vaidlus, kas tiitlid läksid ikka õigetele sportlastele. Esmalt peab muidugi selgitama, et Viljandis ootab maakonna spordiliit, et sportlased, treenerid, taustajõud või lihtsalt fännid pakuksid välja oma kandidaadid, ning siis tulevad spordiliitu kuuluvate klubide esindajad kokku ja teevad valiku. Keda välja ei pakuta, seda valida ei saa. Üha enam paistab aga, et spordis eksisteerib paralleelselt kaks maailma – moodsate ning klassikaliste spordialade maailm – ning teisena nimetatu liikmetele on esimene üsna tundmatu.