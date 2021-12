Karvaste Bradide ja nurruvate Angelinade vahejaam

Kui Sakala pisut pärast kella üheksat hommikul varjupaiga territooriumile loksub, on ümbrus juba neoonoranžidest jopedest vilkumas. Tähelepanelikult uudistades võib iga jope ümber ringi tuuseldamas näha ka tegusaid krantse. On hommikune jalutusaeg.

Kui algusaastatel olid töötajad sunnitud koeri ketis hoidma, siis nüüd on see minevik. Paksemapoolse karvaga tegelased saavad ringi joosta aiaga piiratud õuealal ja kõleda ilma eest mõnda varju all asuvasse kuuti pugeda, külmakartlike tarvis on hoone ruumides spetsiaalsed boksid.