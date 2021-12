Viljandi Pauluse kirikus on 24. detsembril kaks jumalateenistust. Kell 16 algaval teenistusel laulab koguduse segakoor ning kell 18 algaval on teistsugused muusikalised vahepalad. Õpetaja Allan Praats ütles, et kaks jumalateenistust on jõuluõhtul tavapärane ning kujunenud on, et varasemale teenistusele eelistavad tulla vanemad inimesed ning hilisemale nooremad pärast surnuaias käiku ja lähedaste kalmudel küünalde süütamist.