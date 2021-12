Viljandi linnavalitsusel on ettevõttega Eesti Keskkonnateenused sõlmitud leping tänavate aastaringseks hooldamiseks. FOTO: Elmo Riig

Viljandi linnajuhid pakkusid lisanduva teehooldustöö eest Eesti Keskkonnateenustele ilmainfot. Et see on ettevõttel juba olemas, loobus ta infost ning soovib töö eest siiski raha.