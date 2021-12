Asja vedanud Kermo Kangur rääkis, et kastitäie kingitusi said kõik viis piirkonna hooldekodu ja annetusi laekus kolmenädalase kogumisaktsiooni vältel rohkesti. Inimesi kutsuti üles annetama uusi või kasutatud mänguasju, et rikastada Mulgi valla hooldekodude elanike päevakava. Sobilikud olid motoorikat ja käelist tegevust arendavad lelud.