Aeg sai küpseks Järveotsa elamurajooni teise etapiga alustamiseks

Linnapea Madis Timpsoni sõnul näitas Järveotsa arendamise esimene etapp, et inimestel on sealse elamurajooni vastu huvi olemas. "Esimene etapp oli edukas ning nüüd asume teist etappi arendama. Me tahame anda linlastele võimaluse Järveotsale oma kodu ehitada, sest on näha, et inimestel on endiselt huvi selle vastu," ütles linnapea ja lausus, et kui kõik läheb plaanipäraselt, siis esimesed krundid tulevad müüki juba tuleval aastal.