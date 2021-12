Osaühingu Itella Estonia kliendikogemuse juht Triin Parmsoo ütles, et jõuluhooaeg on pakkide tellimise tipphooaeg ja aasta tavakuudega võrreldes toob see kaasa kahekordse pakimahu. "Eelmise aastaga võrreldes on detsembri pakimahud üle Eesti kasvanud 30 protsenti ja ka Viljandimaal on samasugune kasv," ütles ta.