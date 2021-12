Jenny Grönholm on maalidel kujutanud mälupilte oma lapsepõlvest. Mulle hakkavad korduvate kujunditena kõigepealt silma külmavõetud lilled ja staatilised personaliseerimata perepildid. Erinevaid olustikustseene kujutavad maalid meenutavad oma koltunud koloriidiga aga vanu fotosid, mis on leitud kusagilt unustatud kohvri põhjast. Kunstniku sõnul on need mällu talletunud pildid isikutest, asjadest, olukordadest, lõhnadest, helidest, tunnetest – füüsilistest ja vaimsetest aistingutest.