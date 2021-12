Kõige nooremad andsid kingitused üle väikese kontserdiga. Kommipakid on esialgu veel ootamas, mil jõuluvana tuleb ning need eakatele kätte jagab.

Päikesekiire lasteaia direktor Astra Jamnes andis hoolekandekeskuse töötajatele raamatu, kuhu on koondatud lastevanemate soojad soovid, lisaks kirjutas sinna jõuluvana ning lapsed illustreerisid köite oma joonistustega. Jamnes ütles kingitust üle andes, et seda raamatut on hea lugeda, kui tekib väike mõtiskluse hetk ja võimalus nende ilusate soovidega oma hinge kosutada.