Kui selgus, et Anu Raua keskus jäi välja riiklikult rahastatavate kultuuriobjektide seast, pakkus Koopiaklubi liige Kristi Everst välja idee, et keskuse toetuseks võiks kindaid kududa. Üleskutsega liitus palju kudujaid, kes võtsid endale eesmärgi kududa annetusena ehtsad Mulgi kindad.

"Kui vaadata Eesti muuseumites leiduvaid Mulgimaa kindaid, võib öelda, et nende mustritihedus on peaaegu ulmeline," rääkis Everst. "Need pole lihtsalt kindad, nende tegemiseks kasutati imepeenikesi lõngu ja vardaid ning kindale mahutati sedavõrd palju mustrit, et silmuste arv oli 200 ja rohkemgi. Kindad pidid tooma õnne ja kaitsma kurja eest ning Mulgi mees kandis kindaid vöö vahel ka suvel."