Sel aastal saatis politsei suurimatele Eesti liiklusrikkujatele 761 musta jõulukaarti. Esimest korda on kaardisaajate seas ka need, kes on saanud kiiruskaamera hoiatustrahvi kümme korda või rohkem. Viljandimaale saatis politsei tänavu 15 musta jõulukaarti. Kuus nendest tuli Viljandi valda, viis Viljandi linna, kaks Põhja-Sakala valda ja sama palju Mulgi valda.