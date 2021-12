Pühapäeva hommikuks oli Eestis tuvastatud 329 omikrontüve kahtlusega positiivset proovi, millest 80 protsenti on kohalikud juhud. See tähendab, et omikrontüvi levib riigi sees ja väga suurel kiirusel. Terviseamet kutsub inimesi ettevaatlikkusele, oluline on teha tõhustusdoos ja kanda avalikes ruumides kaitsemaski.