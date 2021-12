"Me tahamegi teha nii, et ta ei oleks tavaline bussijaam," kinnitas ta. "Siin on esiteks nii hea pind näitusteks ja ideid meil jätkub. Inimesed juba ootavad, et me seal midagi toimetaksime. Naised ja mehed on olnud ning loomulikult oli nüüd järg laste käes, sest nemad armastavad jõuluvana kõige rohkem!"