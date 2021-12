Jõulunädalal tuleb talv tagasi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva peamiselt pilves ilm. Hooti sajab lund ja tuiskab. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Külma on 2-8 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm, paiguti on lühiajalisi selgimisi. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Külma on 3-8 kraadi. Pärastlõunal läheb vähehaaval külmemaks.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Hommikuks tuul mõnevõrra nõrgeneb. Külma on 7-13, saarte rannikul paiguti 4-6 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves üksikute selgimistega pilves ilm ja mitmel pool sajab lund. Külma on 5-10 kraadi.