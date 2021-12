Grippi haigestumine on Viljandimaal hakanud kasvama

Ameti kinnitusel saab grippi haigestumuse intensiivsust hinnata väikseks, kuid haigestumus on samas kasvutrendis. Gripiviirust saab ennetada vaktsineerimisega.

Hooaja algusest on kinnitatud laboratoorselt 39 A-gripiviirust. Peamine haigestumise põhjustaja on endiselt veel RS viirus (58,5 protsenti) ja ka metapneumoviirus (14,6 protsenti), kuid hakkab kasvama gripiga seotud haigestumine. Eelmisel nädalal pöördus ägedate respiratoorsete viirusnakkuste tõttu arsti poole 4564 inimest, kellest 43 protsenti moodustasid lapsed.

Möödunud nädalal kinnitati 16 gripiviirust (A-gripp) ning varem registreeritud gripiga seotud puhangule Lääne-Virumaal lisandus laboratoorselt kinnitatud kümme juhtu, kokku on selles puhangus 24 juhtu.

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel on gripi aktiivsus kogu Euroopa piirkonnas praegu väike, aga kasvutrendis. Püsivat gripiviiruse levikut ei täheldata veel üheski riigis, kuid üksikuid haigusjuhte registreeritakse peaaegu kõikjal. Tuvastatud on nii A- kui ka B-gripiviirust ning samuti on registreeritud gripiviirusega seotud hospitaliseerimisi.