Kristi Kangilaski – kunstnikuhing, kes puhkab ühest tööst, tehes teist

Seekordsel advendiajal on viljandlasi rõõmustanud Vabaduse platsile ülesseatud jõulumaa. «Meie jõulud Viljandis» on südamlik meelelahutusürituste sari, mis on andnud võimaluse head-paremat maitsta, lumelinna ehitada, jõulusalme lugeda ja hobusaaniga sõita. Selliseid kogukonda liitvaid ettevõtmisi on linnaruumis viimasel ajal olnud meeldivalt palju ning kuigi iga järjekordse idee taga on olnud meeskonnatöö, on tegijate seast ikka ja jälle paistnud linnakunstnik Kristi Kangilaski kõrvad.