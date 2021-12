Viljandi linnaeelarve täitmist saab jälgida interaktiivselt

Linnapea Madis Timpsoni sõnul annab interaktiivse avaliku vaate kuvamine kõikidele huvilistele võimaluse olla linna finantsandmetega paremini kursis ning jälgida, mida sel aastal eelarves tähtsaks peetakse. "Oleme olnud alati linnavalitsuse rahaasjades läbipaistvad ja eelarve on olnud avalik kogu aeg. Samuti oleme jaganud pidevalt infot oluliste investeeringute ja arengute kohta," ütles linnapea. "Andmete sel viisil kuvamine muudab aga eelarve jälgimise palju lihtsamaks ja mugavamaks ning see annab linlastele võimaluse eelarve või arengukava teemadel ka paremini kaasa rääkida."

Interaktiivselt on eelarvet ja selle täitmist võimalik vaadata koondvaates, võtta eraldi lahti põhitegevuse tulud ja kulud ning tutvuda investeerimistegevustega.

Samuti on võimalik tutvuda reservfondi kasutamise andmetega. "Näitajate menüüs on graafikud maksumaksjate andmetega, elanike arvud kuude kaupa, töötute info ning tulumaksu laekumise summad," kirjeldas rahandusameti juhataja Marika Aaso. "Ka vabadussõjas langenute mälestussamba jaoks tehtud annetuste kohta on eraldi teave."