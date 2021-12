Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskus teatas, et täna pärastlõunal on riigi põhi- ja tugimaanteed lõiguti soolaniisked või kuivad, kuid Lääne-, Põhja- ja Kesk-Eestis on teetemperatuur miinuspoolel, õhutemperatuur plusspoolel ning niisked teepinnad on paiguti libedaks muutunud.