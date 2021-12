Küllusliku lumesaju järel saabunud sula tõttu on osa tänavaid libedad. Samas tuleb arvestada ka katuste äärtesse kogunenud jäise ohuga, mille ennetamiseks on tõkestatud kõnniteel käimist. FOTO: Marko Saarm

Juba novembri lõpus saabunud talv tegi jõulukuul ruumi kevadele ja kõnniteed muutusid nii libedaks, et jalakäijad on sunnitud karedamat tallaalust otsima sõiduteelt ning mõni postikuller on libedalõksu jäänud.