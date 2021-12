Psühhiaatriakliiniku juht: abi kättesaadavus on väiksem kui vajadus

Mõni nädal tagasi kirjutas Sakala sellest, et Viljandi vald võttis tööle kaks psühholoogi ning selle ajendiks oli muu hulgas tõik, et Viljandi haiglas peab psühholoogi juurde pääsemiseks käima enne psühhiaatri juures, kes selle teenuse määrab, ent aegu sinna saada on peaaegu võimatu.