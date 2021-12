Sõudjad andsid medaleid noppides ergomeetritele vatti

Nagu viimasel paaril aastal kontaktide hajutamise eesmärgil juba tavaks on saanud, oli seegi sõudjate jõuproov virtuaalne ehk kaugosalusega, nii et ergomeetrid vurisesid üle Eesti, peamiselt sõudeklubides – peaasi, et oleks internetiühendus ja võimalus aparaate ühtsesse võistlussüsteemi liita.