Viljandi haigla erihooldusosakondades on koroonakolle

Haigla koostööteenuste juhi Krista Valdvee sõnul sai haigla koroonakolle alguse 3. detsembril ning see puudutab erihooldusosakondi, mis erinevad statsionaarsetest. "See osakond on klientide kodu, seal on nende igapäevased eluruumid, kus nad üheskoos toimetavad, olles omavahel tihedas kontaktis. Nii ei ole võimalik inimesi eraldada nagu statsionaarsetes osakondades. Seetõttu oli pärast esimese positiivse kliendi selgumist viirus juba levinud," rääkis ta.