Päästeameti teatel kutsuti päästjad kolmapäeval kell 15.55 Viljandi valla Pinska külla, kus oli suur lahtine lõke, milles tõenäoliselt põletati prahti. Päästjad leidsid kohale jõudes eest suure lõkke, milles põletati vana mööblit, ning veel põletamist ootavad prahihunnikud. Lõke kustutati ning olukorrast anti teada keskkonnaametile. Päästeamet tuletab meelde, et lõkkes tohib põletada ainult kuiva puitu, oksi, immutamata puitu, kiletamata pappi ja paberit ning muu töötlemata looduslikku materjali. Mööblit, immutatud või värvitud puitu, rehve, plasti või riideid ei tohi lõkkesse visata, sest nende põletamine tähendab otsest looduse ja inimeste mürgitamist.

Samal päeval kell 20.10 sai häirekeskus teate, et Viljandi vallas Auksi külas on süttinud elektripost. Maapinna lähedalt põlenud postis oli elekter sees, nii et päästjatel jäi üle olukorda turvata ja oodata elektrike saabumist. Kell 21.18 kukkus post koos juhtmetega ümber. Kell 22.11 andsid päästjad sündmuse üle elektrikutele.