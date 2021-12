Viljandi järvel uuendatakse paadisildu

Linnapea Madis Timpsoni ütles pressiteate vahendusel, et nimetatud paadisillad on kahjustunud. "Viljandis on palju kalamehi, kes paadisildasid kasutavad, ning suvel on suur nõudlus ka paatide randumiskohtade järele. Seetõttu on mõistlik ajahambast puretud ning ilmastikust ja kasutamisest tekkinud kahjustustega paadisillad välja vahetada," ütles linnapea. "Oleme aastate jooksul Viljandi järve kallastele paigaldanud ja seal uuendanud mitu paadisilda, aga nüüd on tarvis ka need neli silda uuendada, et harrastuskalameeste püügitingimusi parandada ja randumiskohtade arvu suurendada."