POSTIMEES kõneles oma 7. detsembri juhtkirjas vaktsineerimisest ja arutles, kas see võiks olla kohustuslik või sunduslik. Mulle kui juristile on selline teemapüstitus võõras. Ühtlasi arvan, et see segab ohtlikult vett ajal, kui Euroopas ja mujalgi räägitakse kohustuslikust vaktsineerimisest.