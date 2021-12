Koosviibimise korraldaja, keskkonnaameti Soomaa kultuuripärandi spetsialist Sandra Urvak sõnas, et Tipu koolimaja juurde kogunes paarkümmend inimest ning kui möödunud aastal rahvuspargi sündi koroona tõttu ei tähistatud, sooviti seekord siiski vabas õhus kohtuda. Urvak on maaomanik Sandra külas. «Eks see kogukond olegi väga väike. Tipult oli inimesi, Sandralt, Karjasoolt, Tori ja Riisa poolt ka. Me avalikult seda välja ei kuulutanud,» rääkis Urvak ja märkis põhjuseks koroonaaja. Sel korral lõid tema sõnutsi kaasa ka Soomaa noored looduskaitsjad «Junior Rangeri» programmist. Need on kohalikud noored, kes tegutsevad keskkonnaharidusetöötajate eestvõttel kõigis rahvusparkides. «Tähistasime Tipu looduskooli õue peal, tegime lõket, katsime ühiselt toidulaua. Tipu looduskooli perenaine Dagmar Hoder tegi suppi ning pakkus sooja jooki.»