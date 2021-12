Mulgi Häärberit ähvardab puuduvate plaanide pärast trahv

Kevadise koroonapuhangu järel kontrollisid Mulgi Häärberi tööd nii sotsiaalkindlustusamet kui prokuratuur. Teisena nimetatu jõudis pärast mõnekuist uurimist arusaamisele, et kriminaalasja juhtunus ei paista ning avalikkuse ette jõudnud võimalikud rikkumised on riigi seatud järelevalveameti ehk sotsiaalkindlustusameti lahendada.

Sotsiaalkindlustusamet vormistas kesksuvel tehtud auditi järel hooldekodule kuus ettekirjutust ning nende täitmise tähtajaks andis Mulgi Häärber teada, et on kõik väljatoodud probleemid lahendanud. Novembri lõpus tehtud järelaudit näitas aga ametnikele, et kaks ettekirjutuse punkti on täitmata.