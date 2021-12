Sotsiaaldemokraadid esitasid kolmapäeval riigikogus siseminister Kristian Jaanile arupärimise, mis on kantud murest selle pärast, et jaanuarist töötavad politsei- ja piirivalveameti teenindussaalid maakonnakeskustes viie päeva asemel kolmel päeval nädalas.

"Valitsuse kärpekava tulemusena kaugeneb riik oma inimestest. Kannatavad just maapiirkondade inimesed, kellel on uuel aastal palju tülikam passi või ID-kaarti taotleda ja kätte saada. Töötajate koondamist ja lahtiolekuaegade lühendamist põhjendatakse e-teenuste ja digiriigi arendamisega, kuid juba praegu on ooteajad pikad," ütles Viljandi volikogu esimees Helmen Kütt arupärimist üle andes. "Näiteks Viljandis pole võimalik broneerida selleks aastaks vastuvõtuaegu, aga uuel aastal juhtub nii, et kliente ei teenindata enam kahel päeval nädalas. Siin on toimitud tehtud-mõeldud, mitte mõeldud-tehtud põhimõttel."