Päkapikud pääsesid raamatusse

"Uurisin ka netist, kas keegi on juba kirjutanud teemal, kuidas tekkis Päkapiku nimi, ja kuna ma ei leidnud, et sel teemal oleks keegi kirjutanud, võtsin ette sellel teemal raamatu kirjutamise," rääkis Teiverlaur. "Kõigepealt ilmus 2017. aastal ajakirjas Hea Laps väga lühikene, umbes leheküljepikkune lugu ainult Päkapiku nime tekkest. Pärast seda jäi asi sinnapaika, aga eelmise aasta sügisel tekkis mõte, et võiksin nendest väikestest mehikestest pikemalt kirjutada."

Veel selgitas Maria Teiverlaur, et selles raamatus on igasse loosse põimitud mõtlemapanevaid seiku ja ütlusi, mis last õpetaksid. Näiteks päkapikkude vanuse väljaselgitamiseks on appi võetud vanasõna "Tee ruttu ja käi ruttu, siis ei ütle keegi, et sa oled vana".