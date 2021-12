Minifestivali teine kontsert on sealsamas kolmapäeval, 22. detsembril kell 18. Sitsiilia ja Itaalia muusikat toob kuulajatele seitsmeliikmeline ansambel Beati Mandolini, kava kannab pealkirja "Jõuluvõluaeg. Vol. 2". Sarja lõpetab aastalõpukontsert, mis on pühendatud tangokuningas Astor Piazzolla loomingule. Kontsert kannabki nime "Astor Piazzolla 100" ja esineb kammerorkester Eesti Sinfonietta Solistid. Aastalõpukontsert on kolmapäeval, 29. detsembril kell 19 pärimusmuusika aidas.