HILJUTI rääkis ühe pisipanga-laenukontori töötaja, mis näitab kõige paremini laenuvõtja usaldusväärsust. Et kõiki neid pangaväljavõtteid, ametlikke maksuajalugusid ja karistusregistreid võib ju uurida ja puurida, aga kõige lihtsam on usaldust võita telefoninumbriga. Kui laenuvõtja suudab ära tõestada, et tal on üks ja sama telefoninumber olnud juba paar aastakümmet, on laen põhimõtteliselt taskus.