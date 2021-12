Endiselt Tais viibiv värske maailmameister tõdes, et uhke tunne on kuldmedaliga koju naasta. Tema treener Ringo Tipp Kondor Fight Clubist ütles, et tiitlivõistluste medalil on suur kaal – neile mõlemale ja kogu Viljandile. "Väikesest Viljandist pärit noor tüdruk toob maailmameistrivõistlustelt kulla. See on ikka väga suur asi!" lausus ta.