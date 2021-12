Vesisel ja suurte üleujutuste poolest tuntud Pärnu jõe lisajõgede alamjooksul Soomaal on ühepuulootsik tänapäevani kasutusel, sest on suurvee ajal sobilik liikumis- ja transpordivahend. Samuti on haabjas Pärnu ja Viljandi maakonna piirile jääva Soomaa rahvuspargi sümbol.