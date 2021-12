KULTUUR ⟩ Ugala annab etenduse Brüsseli tuntud teatrimajas Bozar

Teatri turundus- ja avalike suhete juht Kätlin Sumberg ütles, et Ugala on armastatud lavastusega kutsutud Brüsselisse etendust andma arvukale eestlaste kogukonnale mõeldes. "Etendusel on subtiitritega ingliskeelne tõlge ja seetõttu on oodatud seda vaatama ka muukeelsed teatrihuvilised."