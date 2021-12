Erakorraline remont seiskas kaheks päevaks Päri katlamaja töö

Aas märkis, et juba pikemat aega on plaanis Päri katlamaja uude kohta kolida. "Õlikatla kolimine on olnud kaalumisel, kuid kahjuks ainult selle kolimine tooks kaasa hinnatõusu. Seega, et tagada varustuskindlus, sai otsustatud remont praegu, soojemal ajal ära teha – katel on väga vana ja riskid on läinud väga suureks," rääkis ta.