Kõpu ja Suure-Jaani kirikusse tuleb esinema Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoor

Koor asutati 1966. aastal omaaegse Tallinna Polütehnilise Instituudi nais- ja meeskoori parimatest lauljatest. Praegu on selle liikmed tehnikaülikooli tudengid ja vilistlased. Aastate jooksul on koor osalenud festivalidel ja konkurssidel nii Eestis kui mujal Euroopas ning pälvinud hulga auhindu. Koori peadirigent on Rihards Zariņš ja abidirigent Austėja Pėželytė.