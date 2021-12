Pärimusmuusika keskus pakub harivat jõuluprogrammi

Jõuluprogramm koosneb aida pressiteate kohaselt kontserdist ja õpitoast. Kontserdi annab multiinstrumentalist ning laulja ja laulukirjutaja Silver Sepp, kes on tuntud naeltest, pesukaussidest ja muudest igapäevastest materjalidest valmistatud pillide poolest. "Pillid on igal pool ja kõigega saab teha muusikat," ütleb Silver Sepp ning lubab seda lastelegi näidata. Loomulikult ei unustata kontserdil pärimust, nii saavadki lapsed Silveriga vanu, aga ka kohapeal leiutatud regilaule kaasa laulda. Lisaks Silver Sepa kontserdile on ette valmistatud kolm pärimusteemalist õpituba: muinasjututuba, laulumängude õpituba ning pillide tutvustamise õpituba.

Jutuvestja Piret Päär, kes on lugusid jutustanud kolmkümmend aastat, põimib osavalt kokku lapsepõlves vanematelt kuuldud tõestisündinud lood, vendade vestetud muinasjutud ja hiljem lavakunstikoolis õpitu ning nii ta jutustab, koolitab ja teeb palju muudki, mis on seotud lugude ja jutuvestmisega. Piret Päär ütleb vastuseks küsimusele, miks lugusid tasub jutustada, et ta teab, et hea lugu võib muuta maailma. "Sest ma tean, et hea jutuvestja võib panna kuulaja unustama nälja ja janu, mured ja hädad ning lummata teda lugudega nii, et kõige madalamgi hing saab ülendust, kõrkus annab maad alandlikkusele ja külm süda sulab nagu lumi maikuus," räägib Piret Päär.