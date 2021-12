Haigla tahab vaktsineerimata töötajad vallandada, nende jurist loodab kokkulepet

Vaktsineerimata töötajate vallandamine tuleneb riskianalüüsist, mille haigla kinnitas 15. novembril. Riskianalüüsi tegemine omakorda tugineb valitsuse määrusele. Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee sõnas, et tööandjana on haigla kohustus tagada töötajate tervisele ohutu töökeskkond ning seetõttu peab ta võtma tarvitusele kõik abinõud, mis aitavad ära hoida nakkuse levikut ja raskeid haigestumisi töökeskkonnas. Samuti on tervishoiuteenuse osutajana haiglal kohustus patsienti kaitsta hospitaalinfektsioonide eest ning vältida haiguspuhanguid patsientide ja töötajate hulgas.

Koostatud riskianalüüsist lähtuvalt otsustas haigla, et koroonaviiruse ohu maandamiseks on töötajate seas vaktsineerimine kohustuslik. Lisaks on keelatud tulla tööle haigussümptomitega ning töötajad on kohustatud järgima korrektset kätehügieeni, käsi desinfitseerima ning kasutama isikukaitsevahendeid. "Nõuded kehtivad kõikidel ametikohtadel ning oleme nende järgimist kontrollides väga ranged, hoolimata sellest, kas inimene on vaktsineeritud või mitte," lisas Valdvee.