"Viis bussi läbisid kontrolli puhtalt. Neljal bussil avastati küll mõningaid puudusi üksikutel rehvidel, kuid nüüdseks on need puudused vedaja sõnul kõrvaldatud ning nad on andnud oma sõna, et edaspidi jätkatakse omal käel busside rehviseisukorra hindamist ning rehvivahetusele mõeldakse juba varem, et suurendada üldist turvalisust kogu maakonna bussiliikluses," selgitas Simuste.