"Palju õnne!" oli Arnika juhataja Eduard Tani esimene reaktsioon, kui ta installatsioonimõttest kuulis. Tema sõnul ei saa ilutulestikku ja valgusmängu omavahel võrrelda, sest need pakuvad erinevaid emotsioone. "Aastavahetus on maailma kõige laiemalt tähistatav püha ja ilutulestik koos valguse ja heliga on selle osa," leidis Tani. Tema sõnul kuuluvad paugud ilutulestiku juurde, et anda emotsiooni.