Kõik läheb kallimaks. Ka Sakala paberleht

TÄHELEPANELIKUD lugejad on ilmselt juba märganud Sakalas ilmunud teateid, et paberlehe kuutellimus kallineb tuleval aastal kahe euro võrra, 12,90-ni. Mul ei ole mõtet panna peale nii mõneski ettevõttes alaliselt grammofonis seisvat plaati ja jutustada, kuidas me tõstame hindu klientide paremaks teenindamiseks. Ei. Me tõstame hinda lihtsalt klientide teenindamiseks, sest muidu ei vea välja. Ei vea välja ega vea kohale. Meie võimuses ei ole üleüldist hinnatõusu ära hoida, küll aga selgitada, millest tuleb meie osa selles.