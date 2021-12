Augustis Kivi Pagari ostnud Rõngu Pagari omanik Jaanus Peri sõnas, et seni kasutamata tagumine ruum sai juba remonditud, ent nüüd on plaanis korda teha ka eessaal ning see tagumisega ühendada. «Pidime eesosa nädalaks-poolteiseks kinni panema,» nentis ta ja lisas, et kuna ehitis pole uus, pole veel teada, kuidas remont täpselt kulgeb, aga jõuludeks tahetakse pood uuesti lahti teha.