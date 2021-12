Keskuse projektijuhi Sille Roometsa sõnul on keskuse rajamine kulgenud plaani- ja ootuspäraselt. Muidugi on ehituse käigus ette tulnud ootamatusi. "Sooglemäe talu on kummaline maagiline koht, mis, tundub, tahab hoopis juhtida meid. Näiteks on maakiviseinad projekteerimise ja ehituse vahepealsel ajal kuju ja mõõte muutnud või tuleb seintest vana viimistluse alt välja põnevaid üllatusi."