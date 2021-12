Viljandimaale lisandus kaheksa koroonapositiivset

Ööpäeva jooksul manustati 1101 vaktsiinidoosi, uusi vaktsineerimisi alustati 165. Lisa- või tõhustusdoosi oli 13. detsembri hommikuks saanud 221 021 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 60,3 protsenti.

Eestis on tuvastatud kokku 26 koroonapositiivset, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikrontüvele, nendest kuus on kinnitatud sekveneerimise käigus. Enamik juhtumeid on seotud reisimisega Lõuna-Aafrika vabariigist.