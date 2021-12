Viiratsi koolile uue direktori leidmise konkurss lõppes edukalt ja praegu on tööleping sõlmimise ootel. FOTO: Elmo Riig

Pärast seda, kui senine Viiratsi kooli direktor Külli Saat andis teada, et soovib aasta lõpus ameti maha panna, kuulutas Viljandi vallavalitsus koolijuhi ametikoha täitmiseks välja konkursi. Komisjon valis kandidaatidest uueks direktoriks Krista Prinzmanni.

Abivallavanem Irma Väre sõnul on otsus küll tehtud, aga palgaläbirääkimised seisavad veel eest. "Käsi me veel löönud ei ole, aga valitud ta on," kinnitas ta.