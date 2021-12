Tallinna–Tartu maantee. Pilt on illustratiivne. FOTO: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

Külmalaine on selleks korraks taandunud ning plusskraadidesse tõusnud temperatuur järgmisel nädalal ilmaportaalide andmetel langemise märke ei näita. Valdavad on päevased plusskraadid, mis hakkavad alles nädala lõpus langema. Siiski annavad ilmaennustused lootust, et jõulupühadeks läheb temperatuur taas alla nulli ning võib sadada ka lund.